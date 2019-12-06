2019-12-06T13:57:05+03:00
Общество

В Сургуте и Ханты-Мансийске пройдет VII югорский культурный форум

Он пройдет с 7 по 14 декабря
Руслан Савинов
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В Сургуте и Ханты-Мансийске пройдет VII югорский культурный форумВ Сургуте и Ханты-Мансийске пройдет VII югорский культурный форум
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В течение 8 дней, с 7 по 14 декабря, на ведущих площадках Сургута и Ханты-Мансийска состоится VII югорский культурный форум

Его слоган «Сургут – Ханты-Мансийск – транзит». Форум объединит международные, всероссийские и окружные культурные мероприятия, а также тех, кто формирует культурный потенциал региона.

Главной темой мероприятия станет поиск путей создания югорских культурных агломераций. Каждый день мероприятия будет посвящен какому-то событию.

Например, 8-9 декабря в югорской столице откроется XIII съезд дедов морозов и снегурочек с развлекательной программой «Ай да валенки!» и конкурсом «Эстрадный номер». На конкурсе выберут самых талантливых дедов морозов и снегурочек.

Завершится форум 14 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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