2019-12-06T13:45:27+03:00
Общество

Глава Нижневартовска обсудил со студентами вопросы изменения климата и перспективы города

Встреча оказалась полезной и для студентов и для градоначальника
Руслан Савинов
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Глава Нижневартовска обсудил со студентами вопросы изменения климата и перспективы города. Фото администрации Нижневартовска.Глава Нижневартовска обсудил со студентами вопросы изменения климата и перспективы города. Фото администрации Нижневартовска.
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В Нижневартовском госуниверситете прошла встреча главы города Василия Тихонова со студентами. Вместе они обсудили в формате открытой лекции вопросы глобального изменения климата и перспективы развития Нижневартовска.

- Очень люблю и уважаю студенчество, сам непрерывно учусь. Несколько лет преподавал. Для меня это был один из ярких периодов общения с молодежью, - открыл лекцию Тихонов.

Администрация Нижневартовска добавляет, что больше всего студентов волновало будущее города. Они согласились с Тихоновым, что сейчас необходимо уделять внимание архитектурному облику Нижневартовска.

- Сегодня мы подходим к архитектурному облику возводимых зданий иначе. Время требует иного подхода. С применением современных решений строим в Нижневартовске детский технопарк - кванториум, - отметил Василий Тихонов.

После встречи глава города отметил, что получил огромный заряд энергии, общаясь со студентами и поблагодарил их за неравнодушие к жизни Нижневартовска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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