Глава Нижневартовска обсудил со студентами вопросы изменения климата и перспективы города
В Нижневартовском госуниверситете прошла встреча главы города Василия Тихонова со студентами. Вместе они обсудили в формате открытой лекции вопросы глобального изменения климата и перспективы развития Нижневартовска.
- Очень люблю и уважаю студенчество, сам непрерывно учусь. Несколько лет преподавал. Для меня это был один из ярких периодов общения с молодежью, - открыл лекцию Тихонов.
Администрация Нижневартовска добавляет, что больше всего студентов волновало будущее города. Они согласились с Тихоновым, что сейчас необходимо уделять внимание архитектурному облику Нижневартовска.
- Сегодня мы подходим к архитектурному облику возводимых зданий иначе. Время требует иного подхода. С применением современных решений строим в Нижневартовске детский технопарк - кванториум, - отметил Василий Тихонов.
После встречи глава города отметил, что получил огромный заряд энергии, общаясь со студентами и поблагодарил их за неравнодушие к жизни Нижневартовска.
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ИСТОЧНИК KP.RU