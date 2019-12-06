Лучшие киберволонтеры Нижневартовска получили свои награды

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-06T13:19:49+03:00

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Церемония награждения победителей и призеров городского конкурса «Лучший киберволонтер 2019 года» состоялась в администрации Нижневартовска. Награды получили лучшие в вопросах противодействия экстремизму, терроризму и профилактики наркомании.

- Данный конкурс объединил активных и неравнодушных молодых людей, нацеленных на результат. Их деятельность является значимой помощью правоохранительным органам в выявлении противоправного контента в интернете, - отметил начальник управления по вопросам правопорядка Сергей Ефремов

Борьбе за звание лучшего киберволонтера состояла из нескольких этапов. Сперва решить задания кейса, затем пройти тестирование и наконец представить свои практические достижения.

Первое место заняла команда Нижневартовского госуниверситета, второе - команда Нижневартовского нефтяного техникума, а третье место – команда школы №19.

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ИСТОЧНИК KP.RU