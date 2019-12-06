Вартовчанка победила в первенстве УрФО по скалолазанию
Подведены окончательные итоги первенства УрФО по скалолазанию. Светлана Симбирева из Нижневартовска стала первой на скорость среди девушек в первенстве Уральского федерального округа. Несмотря на ожесточенную борьбу она смогла вырвать первое место.
Центр спортивной подготовки сборных команд Югры сообщает, что соревнование стартовало 3 декабря в Тюмени. Югру на нём представляли 12 спортсменов: девять спортсменов из Нижневартовска и трое из Сургута.
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ИСТОЧНИК KP.RU