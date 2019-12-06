Житель Сургутского района будет осужден за попытку поджога соседского дома

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-06T12:58:14+03:00

В момент поджога он был пьян

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Нетрезвый 26-летний житель поселка Угут пытался поджечь дом односельчанина. Однако хозяин дома вовремя увидел возгорание и потушил его. В результате повреждена только входная дверь.

По информации УМВД ХМАО, в декабре прошлого года во время пьянки обвиняемый решил припугнуть своего односельчанина. Он взял пластиковую бутылку с бензином, поджог ее и бросил у входной двери. После чего сбежал.

Полиция задержала преступника-беглеца. Он рассказал, что ненавидел своего соседа уже больше двух лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества». Наказанием может стать лишение свободы на срок до пяти лет. Пока что злоумышленник под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU