В Югре решено уделить больше внимания развитию этнотуризма народов севера

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-06T12:45:48+03:00

За восемь лет число гостей на объектах этнотуризма региона выросло в пять раз

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Дума автономного округа принялась за обновление концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов.

В предлагаемой редакции новые направления: повышение уровня трудоустройства и занятости коренных малочисленных народов, а также сохранение, развитие и популяризация национальных языков. Наиболее важным вопросом обозначена организация туризма в местах проживания коренных малочисленных народов севера.

- Одним из приоритетных направлений развития традиционной экономики Югры может стать этнотуризм. За девять лет из бюджета Югры грантовую поддержку получили 20 проектов в сфере этнотуризма. Общий объём вложений составил почти 52 миллиона рублей. Развитие этого направления способствует созданию инфраструктуры и объектов культуры, - считает депутат думы Югры Сергей Великий.

В округе сформирован реестр этнографических туров, маршрутов, состоящий из 31 программы. Среди них: посещение этностойбищ, национальных поселений, этнографических музеев, баз отдыха в местах проживания коренных народов. Число гостей на объектах этнотуризма региона за восемь лет выросло в пять раз: до более чем 42 тысяч в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU