2019-12-06T08:37:14+03:00
Общество

Югорский регион обзавелся новыми партнерами во Франции

Ими стали российские соотечественники, проживающие в Париже
Руслан Савинов
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Югорский регион обзавелся новыми партнерами во Франции. Фото правительства Югры.Югорский регион обзавелся новыми партнерами во Франции. Фото правительства Югры.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе визита в столицу Франции провела рабочую встречу с соотечественниками.

- Встречи с соотечественниками крайне важны, так как это дает возможность вам не терять связи с корнями, – обратилась к гостям глава региона.

По убеждению председателя совета российских соотечественников во Франции Георгия Шепелева перспективным направлением взаимодействия может стать создание во Франции землячеств российских регионов.

- Считаю, что крайне полезным может стать создание землячества выпускников югорских вузов и профессиональных образовательных организаций. Фактически это станет общественным представительством автономного округа, связующим звеном между французским обществом и диаспорой, – сказал Шепелев.

По данным правительства ХМАО, ещё одним направлением сотрудничества губернатор Югры предложила сделать проведение стажировок в различных отраслях региона.

- Нам крайне интересны медицина, образование. Мы готовы принимать не только на стажировку, но и на работу молодых специалистов. Важен и обоюдный обмен опытом. Проекты, предложения здесь могут стать очень перспективными, – сказала она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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