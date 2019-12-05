Для жены старался или перепутал? В Югре задержали воришку с женской курткой

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-05T13:24:51+03:00

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Из магазина на улице Кукуевицкого города Сургута 35 – летний мужчина похитил женскую куртку и побежал с ней. На ближайшем перекрестке его задержали сотрудники Росгвардии. Разбирательство установило, что стоимость похищенного женского пуховика равна 9000 рублей.

Похититель безработный. В текущем году шесть раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также за потребление алкоголя в запрещенных местах и другие проступки. А в 2017 году был осужден за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.

По факту похищения возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU