СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-05T12:43:57+03:00

Пенсионеры из Мегиона через прокуратуру добились компенсации стоимости проезда к месту отдыха. Фото прокуратуры ХМАО.

Сумма выплаты составила более 55 тысяч рублей

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Компетентные органы Мегиона вмешались в дело об отказе пенсионного фонда выплатить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно двум пенсионерам.

Прокуратурой Мегиона установлено, что пенсионный орган отказал в оплате неработающим пенсионерам указанной компенсации сославшись на причину нахождения места отдыха за пределами России.

Однако, гарантированное законом право на возмещение затрат по проезду в пределах территории России не может зависеть от выбранного места отдыха, подчеркивает прокуратура округа.

Через суд прокуратура добилась выплаты компенсации пенсионерам расходов на сумму более 55 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU