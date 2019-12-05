2019-12-05T12:07:32+03:00
Общество

Подведены итоги турнира по конному сорту «Кубок губернатора Югры»

Всего приняли участие 96 всадников
Руслан Савинов
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Подведены итоги турнира по конному сорту «Кубок губернатора Югры». Фото департамента физкультуры и спорта ХМАО.Подведены итоги турнира по конному сорту «Кубок губернатора Югры». Фото департамента физкультуры и спорта ХМАО.
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В Ханты-Мансийске подвели итоги межрегиональных соревнований по конкуру «Кубок губернатора Югры». Всего в соревнованиях поучаствовали 96 всадников из четырех федеральных округов.

По данным департамента физкультуры и спорта ХМАО, центральным событием турнира стал Гран-при с высотой препятствий до 130 см с перепрыжкой. Победу в нем одержала Милена Берейша на голландском полукровном мерине Уччино. Второе место заняла Ирина Лененко на ганноверском жеребце Корландосе, а замкнула тройку лидеров Дарья Каморник на полукровном жеребце Дукате.

Президент федерации конного спорта Марина Сечин отметила, что уже через несколько лет в Югре будут воспитаны сильные всадники, которые составят достойную конкуренцию как на всероссийском, так и международном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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