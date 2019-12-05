СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-05T10:15:57+03:00

За получение посылки с наркотиками из США вартовец получит срок в тюрьме. Фото прокуратуры ХМАО

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Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинение в отношении 22-летнего жителя. Его обвиняют в контрабанде и незаконном приобретении наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере.

Следствием выявлено, что молодой человек в апреле 2019 года заказал посылку с наркотиками из Соединенных Штатов Америки через интернет. Он был задержан при выходе из почтового отделения сотрудниками полиции и таможни. При личном досмотре у него изъяли более 52 грамм запрещенных веществ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальным наказанием по предъявленным статьям может стать лишение свободы на срок от 15 лет до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU