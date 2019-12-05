Погода в Югре 5 декабря: много снега
В четверг, 5 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе днем пасмурно. Местами снег. Ветер юго-западный 5 - 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.
В Ханты-Мансийске пасмурно и снег. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 1 - 3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -10 градусов.
В Сургуте снег. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.
В Нижневартовске сильный снег. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -9 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU