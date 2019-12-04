2019-12-04T15:43:30+03:00
Общество

Более десяти тысяч школьников Югры написали итоговое сочинение

Некоторые из них выбрали форму изложения
Руслан Савинов
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Более десяти тысяч школьников Югры написали итоговое сочинениеБолее десяти тысяч школьников Югры написали итоговое сочинениеФото: pixabay.com
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В автономном округе, сегодня, 10 242 участника написали итоговое сочинение в 278 местах проведения, а 4 – на дому. Большая часть участников выбрали писать сочинение, лишь 93 - изложение. Продолжительность написания составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания увеличивается на 1,5 часа.

Сегодня была основная дата написания. Предусмотрены ещё две дополнительные даты: 5 февраля и 6 мая 2020 года. В феврале и мае сочинение напишут те, кто получит неудовлетворительный результат, либо удаленные с сочинения.

Департамент образования и молодёжи Югры особо обращает внимание, что во время проведения итогового сочинения его участникам запрещено было иметь любые формы подсказок. В случае нарушения установленных требований участник подлежал удалению.

Результаты работ станут известны не позднее 18 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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