2019-12-04T15:21:27+03:00
Происшествия

Пивной банкой из окна житель Сургутского района повредил чужое авто

Случай произошел в августе, но нарушителя определили лишь сейчас
Руслан Савинов
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Пивной банкой из окна житель Сургутского района повредил чужое автоПивной банкой из окна житель Сургутского района повредил чужое автоФото: pixabay.com
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В Сургутском районе полиция раскрыла совершенное ранее, в середине августе, повреждение автомобиля.

По данным УМВД ХМАО, задержан подозреваемый 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что пил пиво в подъезде, а затем выкинул в окно банку. Выкинутая банка повредила крышу автомобиля на сумму 14 тысяч рублей. Нарушитель не сообщил никому о случившемся с расчетом, что его не найдут.

Любитель пива под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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