Вартовчанка признана лучшим учителем-логопедом России

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-04T14:15:40+03:00

Мария Семушева одержала победу на чемпионате в Москве

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В столице завершился первый чемпионат России по педагогическому мастерству. Победу в нём одержала учитель-логопед детского сада Умка города Нижневартовска Мария Семушева.

Победительница презентовала инновационные формы и методы работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, эффективные развивающие технологии по коррекции звукопроизношения, которые она использует в своей профессиональной деятельности.

Администрация Нижневартовска добавляет, что чемпионат проводился для выявления и распространения передового педагогического опыта, а также повышения мотивации профессионального роста педагогов.

Всего за награды боролись 170 педагогов из 32 регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU