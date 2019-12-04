В Нефтеюганске наградили победителя окружного конкурса на тему выборов
Избирательная комиссия Нефтеюганска наградила участников югорского конкурса среди педагогов школ Ханты-Мансийского автономного округа на лучшую работу по вопросам избирательного права. Также рассматривались работы по избирательному процессу, повышению правовой и политической культуры избирателей.
Диплом победителя конкурса в номинации «Научная среда» получил педагог средней общеобразовательной школы № 1 Вадим Булатов за методическую разработку классного часа «Выбор за тобой».
Еще трое педагогов отмечены почётными сертификатами участников конкурса, подчёркивает администрация Нефтеюганска.
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ИСТОЧНИК KP.RU