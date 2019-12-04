2019-12-04T12:54:09+03:00
Общество

Робот-хирург Da Vinci успешно помогает врачам окружного центра в проведении операций

К настоящему моменту на обновлённом аппарате работают уже три врача
Руслан Савинов
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Робот-хирург Da Vinci успешно помогает врачам окружного центра в проведении операций.Робот-хирург Da Vinci успешно помогает врачам окружного центра в проведении операций.Фото: pixabay.com
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В этом году устаревшую модель аппарата сменила одна из последних моделей робота Da Vinci Si. На новом роботизированном комплексе в ОКБ работают уже три врача-уролога.

Напомним, что окружная клиническая больница Ханты-Мансийска стала второй в стране, где впервые появился роботизированный хирургический комплекс Da Vinci. В далёком 2008 году заведующий урологическим отделением Максим Еломенко именно здесь первым в стране выполнил на роботе операцию на почке.

Эта система используется не только в урологии, увеличена доля оперативных вмешательств онкологического профиля и хирургического. Аппарат перекатной и может быть использован в любой операционной по требованию.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, больница Ханты-Мансийска – одна из пяти пилотных площадок в регионе, имеющая полномочия по продвижению медицинского туризма. Этот федеральный проект помогает привлечению инвестиций в Югру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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