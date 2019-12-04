Почти 87% жителей региона положительно оценивают межконфессиональные отношения в ХМАО

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-04T12:45:01+03:00

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Исполняющий обязанности главы региона Югры Геннадий Бухтин привел результаты социсследований, проведенных в 2019 году. Так, доля югорчан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, составила 86,7%. Максимально позитивные оценки межэтнических отношений дали в Югорске, Белоярском, Ханты-Мансийске, Нижневартовском и Советском районах.

- В работу по информированию населения о деятельности национально-культурных автономий на системной основе вовлечены все средства массовой информации, работающие в Югре, - сообщила замдиректора регионального департамента общественных и внешних связей Галина Липатова.

Также ее ведомство ежегодно организует конкурс журналистских работ «Мир нашему дому» на лучшее освещение в СМИ вопросов гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Так, например, для участия в нем в 2018 году было направлено 143 работы, а в 2019 году уже принято 78 заявок.

По данным правительства ХМАО, председатель регионального отделения гильдии межэтнической журналистики Евгений Оглоблин напомнил, что Югра в прошлом году поддержала этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику.

Эксперты отмечают стабильность в межэтнических отношениях на территории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU