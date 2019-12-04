Почти 87% жителей региона положительно оценивают межконфессиональные отношения в ХМАО
Исполняющий обязанности главы региона Югры Геннадий Бухтин привел результаты социсследований, проведенных в 2019 году. Так, доля югорчан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, составила 86,7%. Максимально позитивные оценки межэтнических отношений дали в Югорске, Белоярском, Ханты-Мансийске, Нижневартовском и Советском районах.
- В работу по информированию населения о деятельности национально-культурных автономий на системной основе вовлечены все средства массовой информации, работающие в Югре, - сообщила замдиректора регионального департамента общественных и внешних связей Галина Липатова.
Также ее ведомство ежегодно организует конкурс журналистских работ «Мир нашему дому» на лучшее освещение в СМИ вопросов гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Так, например, для участия в нем в 2018 году было направлено 143 работы, а в 2019 году уже принято 78 заявок.
По данным правительства ХМАО, председатель регионального отделения гильдии межэтнической журналистики Евгений Оглоблин напомнил, что Югра в прошлом году поддержала этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику.
Эксперты отмечают стабильность в межэтнических отношениях на территории региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU