СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-04T11:45:26+03:00

Сургутянин весь день расплачивался чужой найденной кредиткой Фото: pixabay.com

Теперь ему предстоит ответить перед законом

Изменить размер текста: A A

Полиция Сургута задержала мужчину, который с помощью ранее утерянной банковской карты оплачивал свои покупки.

По данным следствия, подозреваемый 1981 года рождения нашёл чужую кредитку и отоваривался в различных магазинах города. Общая сумма ущерба - более 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что всего за минувшие сутки в автономном округе зафиксировано 39 преступлений. Из них раскрыто 26. Полицией выявлено 4795 правонарушений.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Полиция Сургута задержала мужчину, который с помощью ранее утерянной банковской карты оплачивал свои покупки.

По данным следствия, подозреваемый 1981 года рождения нашёл чужую кредитку и отоваривался в различных магазинах города. Общая сумма ущерба - более 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что всего за минувшие сутки в автономном округе зафиксировано 39 преступлений. Из них раскрыто 26. Полицией выявлено 4795 правонарушений.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU