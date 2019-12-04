2019-12-04T11:45:26+03:00
Происшествия

Сургутянин весь день расплачивался чужой найденной кредиткой

Теперь ему предстоит ответить перед законом
Руслан Савинов
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Сургутянин весь день расплачивался чужой найденной кредиткойСургутянин весь день расплачивался чужой найденной кредиткойФото: pixabay.com
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Полиция Сургута задержала мужчину, который с помощью ранее утерянной банковской карты оплачивал свои покупки.

По данным следствия, подозреваемый 1981 года рождения нашёл чужую кредитку и отоваривался в различных магазинах города. Общая сумма ущерба - более 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что всего за минувшие сутки в автономном округе зафиксировано 39 преступлений. Из них раскрыто 26. Полицией выявлено 4795 правонарушений.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Полиция Сургута задержала мужчину, который с помощью ранее утерянной банковской карты оплачивал свои покупки.

По данным следствия, подозреваемый 1981 года рождения нашёл чужую кредитку и отоваривался в различных магазинах города. Общая сумма ущерба - более 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что всего за минувшие сутки в автономном округе зафиксировано 39 преступлений. Из них раскрыто 26. Полицией выявлено 4795 правонарушений.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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