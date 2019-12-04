Сургутянин весь день расплачивался чужой найденной кредиткой
Полиция Сургута задержала мужчину, который с помощью ранее утерянной банковской карты оплачивал свои покупки.
По данным следствия, подозреваемый 1981 года рождения нашёл чужую кредитку и отоваривался в различных магазинах города. Общая сумма ущерба - более 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что всего за минувшие сутки в автономном округе зафиксировано 39 преступлений. Из них раскрыто 26. Полицией выявлено 4795 правонарушений.
Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
Полиция Сургута задержала мужчину, который с помощью ранее утерянной банковской карты оплачивал свои покупки.
По данным следствия, подозреваемый 1981 года рождения нашёл чужую кредитку и отоваривался в различных магазинах города. Общая сумма ущерба - более 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что всего за минувшие сутки в автономном округе зафиксировано 39 преступлений. Из них раскрыто 26. Полицией выявлено 4795 правонарушений.
Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU