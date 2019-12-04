2019-12-04T11:34:47+03:00
Происшествия

В Нижневартовске сотрудница страховой компании присвоила деньги, вырученные от продажи полисов

Теперь ей может грозить до 10 лет тюрьмы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневартовске сотрудница страховой компании присвоила деньги, вырученные от продажи полисовВ Нижневартовске сотрудница страховой компании присвоила деньги, вырученные от продажи полисовФото: Татьяна Коркина
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В Нижневартовске прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летней местной жительницы, которая обвиняется в присвоении и растрате денег, совершённых в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, менеджер территориального отделения одной из страховых компаний с октября 2016 по октябрь 2017 продавала полисы обязательного страхования водителям автомобилей. Правда, полученные деньги на расчётный счёт компании не перечисляла, а забирала их себе.

В результате злоумышленница присвоила и растратила более 1,3 млн рублей. Теперь ей может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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