СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-04T10:12:23+03:00

Сборная РФ по боксу прибыла для подготовки к кубку нефтяных стран в Белоярский. Фото с сайта «ЮграМегаСпорт»

Они прилетели заранее, чтобы привыкнуть к северной погоде

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В Белоярском с 11 по 14 декабря будет проходить кубок нефтяных стран. За награды в турнире поборются лучшие боксеры 26 стран мира.

По данным «ЮграМегаСпорт», спортсмены сборной России прилетели заранее, чтобы адаптироваться к северным условиям.

- Дорога была очень тяжелая: три перелёта, три пересадки. Но мы это сделали, долетели, сейчас поедем в гостиницу, отоспимся. Думаю, вечером небольшую тренировку сделаем, а с завтрашнего дня начнем полноценно тренироваться и готовиться к турниру, - сказал бронзовый призёр олимпийских игр, чемпион мира 2019 года, шестикратный чемпион России Андрей Замковой.

Этот турнир для боксёров очень важен. По его результатам можно будет попасть на отбор на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

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ИСТОЧНИК KP.RU