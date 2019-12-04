2019-12-04T09:59:15+03:00
Общество

Молодые парламентарии Нижневартовска приняли участие в форуме «Будущее России»

Там они улучшили навыки создания проектов и представили свои разработки
Руслан Савинов
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Молодые парламентарии Нижневартовска приняли участие в форуме «Будущее России» Фото администрации Нижневартовска.Молодые парламентарии Нижневартовска приняли участие в форуме «Будущее России» Фото администрации Нижневартовска.
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Делегация молодёжного парламента при думе Нижневартовска приняла участие в межрегиональном форуме «Будущее России» в Тобольске. Там они освоили навыки подготовки успешных проектов для участия в грантовых конкурсах. Также они представили свои проекты.

Начинающие политики реализуют «Видеописьмо ветерана», посвященный 75-летию Великой Победы. Также в молодёжном парламенте занимаются разработкой мобильного приложения «Единая волонтёрская служба», запланировано создание общегородского движения по киберспорту, молодёжной общественной приёмной и установка мемориальных знаков на фасадах домов, где жили заслуженные врачи, учителя, строители и почётные вартовчане.

Информационный отдел Думы города Нижневартовска отмечает, что молодёжный парламент города впервые создан при думе в 2017 году. В нём 20 человек: представители от всех действующих политических партий, рабочей молодежи самых разных профессий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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