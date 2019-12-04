Молодые парламентарии Нижневартовска приняли участие в форуме «Будущее России»
Делегация молодёжного парламента при думе Нижневартовска приняла участие в межрегиональном форуме «Будущее России» в Тобольске. Там они освоили навыки подготовки успешных проектов для участия в грантовых конкурсах. Также они представили свои проекты.
Начинающие политики реализуют «Видеописьмо ветерана», посвященный 75-летию Великой Победы. Также в молодёжном парламенте занимаются разработкой мобильного приложения «Единая волонтёрская служба», запланировано создание общегородского движения по киберспорту, молодёжной общественной приёмной и установка мемориальных знаков на фасадах домов, где жили заслуженные врачи, учителя, строители и почётные вартовчане.
Информационный отдел Думы города Нижневартовска отмечает, что молодёжный парламент города впервые создан при думе в 2017 году. В нём 20 человек: представители от всех действующих политических партий, рабочей молодежи самых разных профессий.
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ИСТОЧНИК KP.RU