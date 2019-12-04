2019-12-04T09:47:01+03:00
Общество

«Мазда» и «Вольво» столкнулись на дороге «Нижневартовск – Радужный»

Водитель и два пассажира «Мазды» скончались на месте
Руслан Савинов
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«Мазда» и «Вольво» столкнулись на дороге «Нижневартовск – Радужный». Фото Госавтоинспекции ХМАО.«Мазда» и «Вольво» столкнулись на дороге «Нижневартовск – Радужный». Фото Госавтоинспекции ХМАО.
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На 26 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» столкнулись «Мазда» под управлением молодого человека 1995 года рождения и «Вольво» под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате ДТВ водитель и два пассажира «Мазды» от полученных травм скончались на месте происшествия.

За минувшие сутки в округе зафиксировано 7 ДТП. В них три человека погибли, и шесть получили травмы.

На территории Югры за день задержано семь водителей за управление авто нетрезвыми. А 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на встречку.

Госавтоинспекция ХМАО обращает внимание, что резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут сильно изменить дорогу. Манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. Зимой особенно опасно совершать обгон и перестроения, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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