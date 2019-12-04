2019-12-04T09:35:39+03:00
Общество

Более тысячи жителей региона за год прошли обучение цифровой грамотности

В следующем году курсы пройдут уже более полутора тысяч
Руслан Савинов
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Более тысячи жителей региона за год в регионе прошли обучение цифровой грамотности. Фото департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО.Более тысячи жителей региона за год в регионе прошли обучение цифровой грамотности. Фото департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО.
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В 2019 году 1062 жителя Югры из различных соцгрупп и возрастов прошли обучение по программам «Основы цифровой грамотности», «Основы безопасной работы в интернете».

На курсах они учились пользоваться поисковыми системами, разными онлайн-сервисами, мобильными приложениями. Слушатели узнали о возможных угрозах киберпространства и приемах, позволяющих обезопасить себя от интернет-мошенничества.

По данным департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО, освоить цифровую грамотность югорчанам помогали цифровые кураторы центров общественного доступа из числа сотрудников библиотек. В этом году сертификат цифрового куратора получили 162 сотрудника библиотек.

Большинство слушателей курсов остались ими очень довольны. Также они выразили большое желание продолжить повышение уровня своей цифровой грамотности.

- Для себя узнала много полезного, что пригодится в работе и жизни, - пишет выпускница курсов из Нефтеюганска Олеся Фролова.

В следующем году планируется расширить аудиторию семинаров до 1500 человек.

Вся информация о программах обучения и контакты цифровых кураторов есть на портале «Цифровой гражданин Югры», где желающие могут записаться на курсы.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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