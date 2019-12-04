2019-12-04T09:14:35+03:00
Общество

В первой половине декабря Мегион ждет большое количество спортивных событий

Спортивная жизнь города активно развивается
Руслан Савинов
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В первой половине декабря Мегион ждет большое количество спортивных событий. Фото администрации Мегиона.В первой половине декабря Мегион ждет большое количество спортивных событий. Фото администрации Мегиона.
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Отдел физкультуры и спорта администрации Мегиона приглашает жителей принять участие в спортивных событиях, которые пройдут в декабре.

По информации администрации Мегиона, зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» среди обучающихся дошкольных образовательных учреждений состоится 1- 20 декабря в СК «Дельфин».

Первый тур Первенства ХМАО по хоккею 2010 года рождения пройдёт 5 - 8 декабря в ФСК с ледовой ареной.

Первенство города по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвященное Международному Дню толерантности, ждёт зрителей 7 декабря в СК «Олимп».

Открытое Первенство Мегиона по хоккею среди команд 2012-2013, посвящённое Дню образования Югры, ожидается 13-14 декабря в ФСК с ледовой ареной.

Администрация Мегиона приглашает поддержать спортсменов в качестве зрителей всех неравнодушных к спорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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