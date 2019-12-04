Продавцы-мошенники товаров в интернете продолжают обманывать югорчан

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-04T08:56:43+03:00

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За минувшие сутки в регионе произошло 8 фактов мошенничества и краж с банковских карт в общей сложности на сумму более 200 тысяч рублей. В основном среди пострадавших мужчины и женщины среднего и пожилого возраста.

Например, вартовец 1967 года рождения на сайте сайт «Teblossom» пытался купить шлифмашинку. Он заплатил за неё более 4 тысяч рублей, но покупку так и не получил.

Ещё один случай. Пытаясь приобрести топливные гранулы житель Пыть-Яха потерял более 70 тысяч рублей. Будучи уверенным в надежности продавца на сайте «Ecowell.ru» мужчина перевел ему деньги. Но после оплаты товара так и нет.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела, полиция ищет мошенников.

УМВД по ХМАО призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU