Пострадавшая в пожаре в Дорожном скончалась в сургутской больнице

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-04T08:46:23+03:00

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В ожоговом центре Сургута скончалась женщина, которая пострадала в пожаре в поселке Дорожный. Она попала в больницу с повреждениями дыхательных путей, несколько дней была в состоянии искусственной комы. Но спасти её не удалось.

По информации «СургутИнформТВ», сейчас в ожоговом центре находятся еще двое пострадавших в том пожаре, женщина и ребенок. Они идут на поправку.

Всего в результате пожара в деревянном доме 25 ноября в Дорожном пострадало несколько человек. Двое погибли. Эта цифра может измениться, так как до сих пор не установлено местонахождение еще одного жителя злополучной двухэтажки. Его ищут уже больше недели, спасатели разбирают завалы пожарища.

- Наверное, в живых его нет. Но хотя бы нам дали тело, чтобы всё по-христиански, захоронить как положено, — говорит родственница пропавшего в пожаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU