2019-12-04T08:34:59+03:00
Общество

Нижневартовские врачи разработали план по борьбе с пролежнями у больных

Это серьезная угроза здоровью по долгу прикованных к постели людей
Руслан Савинов
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Нижневартовские врачи разработали план по борьбе с пролежнями у больныхНижневартовские врачи разработали план по борьбе с пролежнями у больныхФото: pixabay.com
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В Нижневартовской окружной больнице №2 прошла конференция «Пролежням-СТОП». Она проходила именно здесь, потому что специалисты стационара имеют самый большой опыт профилактики и лечения пролежней в регионе.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что пролежни возникают в результате длительного ограничения движения. Это большой риск состоянию здоровья. Проблема особенно остра в стационарах, где находится много тяжелых пациентов по долгу прикованных к постели.

- После конференции ее участники еще долго не расходились, обсуждали полученную информацию и обменивались опытом, - поделилась главная медсестра окружной больницы Ирина Швецова. - Наука не стоит на месте, и мы стремимся своевременно знакомить медперсонал с новейшими методами паллиативного ухода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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