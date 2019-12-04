СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-04T08:34:59+03:00

Нижневартовские врачи разработали план по борьбе с пролежнями у больных Фото: pixabay.com

Это серьезная угроза здоровью по долгу прикованных к постели людей

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовской окружной больнице №2 прошла конференция «Пролежням-СТОП». Она проходила именно здесь, потому что специалисты стационара имеют самый большой опыт профилактики и лечения пролежней в регионе.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что пролежни возникают в результате длительного ограничения движения. Это большой риск состоянию здоровья. Проблема особенно остра в стационарах, где находится много тяжелых пациентов по долгу прикованных к постели.

- После конференции ее участники еще долго не расходились, обсуждали полученную информацию и обменивались опытом, - поделилась главная медсестра окружной больницы Ирина Швецова. - Наука не стоит на месте, и мы стремимся своевременно знакомить медперсонал с новейшими методами паллиативного ухода.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU