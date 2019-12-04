2019-12-04T08:01:30+03:00
Общество

В Сургуте прошёл закрытый кинопоказ о профилактике ВИЧ-инфекции

Данный метод помог построить более доверительную беседу с подростками
Руслан Савинов
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В Сургуте прошёл закрытый кинопоказ о профилактике ВИЧ-инфекцииВ Сургуте прошёл закрытый кинопоказ о профилактике ВИЧ-инфекции
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В кинозале «Галерея кино» Сургута прошло мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

- Мы выстраиваем общение в доверительном ключе, чтобы ребята могли рассказать нам о своих страхах, спросить о том, о чем стесняются говорить с родственниками или друзьями, - подчеркнул руководитель сургутского филиала Центра медицинской профилактики Владимир Пидзамкив.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, на кинопоказе первокурсники сразились за звание знатоков профилактики. Во время викторины они смогли ответить на вопросы, вызывающие затруднение даже у взрослых людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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