СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-04T07:52:55+03:00

С 2020 года в Югре вырастут размеры детских пособий, больничных и декретных отпусков. Фото с сайта pixabay.com

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Размеры больничных и декретных для югорчанок вырастут с 1 января 2020 года. Также больше станет размер ежемесячного пособия на ребенка.

По данным Фонда соцстрахования Югры, если жительница Югры станет мамой после 1 января, то ее пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком будут рассчитываться исходя из зарплаты за два предшествующих года – 2018 и 2019-го. Размер пособия будет определяться исходя из предельных баз для начисления страховых взносов в фонд именно для этих годов: 815 и 865 тысяч рублей в год. Таким образом, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 322 191 рубль 80 копеек при среднедневном заработке 2 301,37 рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 27 984 рубля 66 копеек в месяц. Соответственно, если заработок женщины был меньше, то пособия будут начисляться в меньшем размере, поскольку взносы в Фонд социального страхования РФ были меньше.

Размеры единовременных пособий при рождении ребенка и пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, составят 17 479 и 655 рублей соответственно. Отметим, что тут еще нужно учитывать районный коэффициент.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году тоже вырастет – с 2150,68 рубля в день (или с 64,5 тысячи в месяц) в этом году – до 2301,37 рубля в день (или 69 тысяч рублей в месяц).

ИСТОЧНИК KP.RU