2019-12-04T07:36:02+03:00
Экономика

Альфа-Банк в Нижневартовске открыл отделение по новому адресу

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Фото предоставлено пресс-службой банкаФото предоставлено пресс-службой банка
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Альфа-Банк переехал в новое здание с улицы Чапаева 36. Теперь отделение расположено в самом центре города на улице Ленина, 17а. На прилегающей к офису территории оборудована просторная парковка.

Обновленное отделение отличается не только повышенной функциональностью, но и ярким дизайном, выполненном в корпоративном стиле с учетом всех необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. В офисе организована понятная навигация, оборудованы просторные переговорные.

Для удобства клиентов в зале ожидания доступен вход в интернет через wi-fi, оборудован детский уголок, установлен компьютер, где можно самостоятельно провести все базовые операции, а также распечатать необходимые документы.

Розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам. Кроме того, офис оснащен оборудованием для снятия биометрических данных.

В круглосуточной зоне самообслуживания установлены три банкомата, где можно совершить все необходимые операции - внести или снять наличные, перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь и услуги ЖКХ и многое другое.

«Отвечая на растущие потребности наших клиентов, мы приняли решение перевести наше отделение в более просторное и удобное помещение в центре города в непосредственной близости от современных жилых кварталов и административных зданий», — поделился управляющий Альфа-Банка в г. Нижневартовск Андрей Слинкин.

Офис будет работать шесть дней в неделю – с понедельника по пятницу с 9 утра до 20 вечера и в субботу с 10 утра до 18 вечера без обеденного перерыва.

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