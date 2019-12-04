2019-12-04T06:13:27+03:00
Общество

Погода в Югре 4 декабря: небольшое похолодание

Днём температура не опустится ниже -11 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 3 декабря: небольшое похолоданиеПогода в Югре 3 декабря: небольшое похолоданиеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В среду, 4 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе днем пасмурно без осадков. Ветер юго-западный 9 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, без осадков. Ветер южный 4 - 5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.

В Сургуте облачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 9-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -9 градусов.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборная РФ по боксу прибыла для подготовки к кубку нефтяных стран в Белоярский
Молодые парламентарии Нижневартовска приняли участие в форуме «Будущее России»
«Мазда» и «Вольво» столкнулись на дороге «Нижневартовск – Радужный»
Более тысячи жителей региона за год прошли обучение цифровой грамотности
В первой половине декабря Мегион ждет большое количество спортивных событий
Продавцы-мошенники товаров в интернете продолжают обманывать югорчан
Пострадавшая в пожаре в Дорожном скончалась в сургутской больнице
Нижневартовские врачи разработали план по борьбе с пролежнями у больных
Полиция Лянтора задержала мужчину, совершившего сразу два преступления
В Сургуте прошёл закрытый кинопоказ о профилактике ВИЧ-инфекции
С 2020 года в Югре вырастут размеры детских пособий, больничных и декретных отпусков
Бухгалтера из Нижневартовска будут судить за мошенничество
Альфа-Банк в Нижневартовске открыл отделение по новому адресу
Стартовал кубок России по северному многоборью в столице Югры
Сургутский район станет самым читающим в регионе
Кассир банка в Нижневартовске при пересчёте обнаружила фальшивые деньги
Открытая олимпиада Сургутского района соберёт поклонников киберспорта
Нижневартовские службы замуровали живьём более 5 кошек
Мошенники обманули жителя Нягани при совершении покупки в интернете
Под Сургутом ВАЗ столкнулся со снегоуборщиком
В Урае состоялся юбилейный слёт волонтёрских объединений
Музей «Торум Маа» откроет выставку «Родовое древо» ко дню образования Югры
За нехватку места в самолёте до Вены вартовцу присудили компенсацию