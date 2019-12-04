Погода в Югре 4 декабря: небольшое похолодание

СЕГОДНЯ 06:08 2019-12-04T06:13:27+03:00

Погода в Югре 3 декабря: небольшое похолодание Фото: pixabay.com

Днём температура не опустится ниже -11 градусов

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В среду, 4 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе днем пасмурно без осадков. Ветер юго-западный 9 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, без осадков. Ветер южный 4 - 5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -12 градусов.

В Сургуте облачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 9-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU