Стартовал кубок России по северному многоборью в столице Югры
Сегодня в Центре развития теннисного спорта дан старт кубку РФ по северному многоборью. Кто является сильнейшими атлетами России в национальных видах спорта выяснится за предстоящие пять дней соревнований.
В Ханты-Мансийск приехало больше сотни спортсменов из 12 регионов РФ — Якутии, Коми, Магаданской и Тюменской областей, Красноярского, Хабаровского и Камчатского краев, Чукотского, Ненецкого автономных округов и Ямала.
Как сообщает «ЮграМегаСпорт»,также соревнования пройдут на площадках Центра зимних видов спорта, открытого стадиона и микрорайона Восточный.
«Комсомольская правда» напоминает, что северное многоборье состоит из пяти дисциплин: метания тынзяна-аркана на хорей, метания топора на дальность, бег с палкой по пересеченной местности, тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами, прыжки через нарты.
ИСТОЧНИК KP.RU