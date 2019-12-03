СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-03T15:58:54+03:00

Стартовал кубок России по северному многоборью в столице Югры. Фото «ЮграМегаСпорт».

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Сегодня в Центре развития теннисного спорта дан старт кубку РФ по северному многоборью. Кто является сильнейшими атлетами России в национальных видах спорта выяснится за предстоящие пять дней соревнований.

В Ханты-Мансийск приехало больше сотни спортсменов из 12 регионов РФ — Якутии, Коми, Магаданской и Тюменской областей, Красноярского, Хабаровского и Камчатского краев, Чукотского, Ненецкого автономных округов и Ямала.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт»,также соревнования пройдут на площадках Центра зимних видов спорта, открытого стадиона и микрорайона Восточный.

«Комсомольская правда» напоминает, что северное многоборье состоит из пяти дисциплин: метания тынзяна-аркана на хорей, метания топора на дальность, бег с палкой по пересеченной местности, тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами, прыжки через нарты.

ИСТОЧНИК KP.RU