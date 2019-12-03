СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-03T14:15:11+03:00

Кассир банка в Нижневартовске при пересчёте обнаружила фальшивые деньги Фото: pixabay.com

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Заведующая кассой одного из банков Нижневартовска при пересчете денег обнаружила фальшивую купюру номиналом 1000 рублей.

По информации УМВД по ХМАО, поддельная купюра, изготовленная неизвестными, изъята, возбуждено уголовное дело.

Всего за минувшие сутки в Югре случилось 24 преступления, из них уже раскрыто 15. Раскрываемость по горячим следам составила 62%. Выявлено 4498 правонарушений. За день раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: мошенничество и четыре кражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU