Открытая олимпиада Сургутского района соберёт поклонников киберспорта
В спорткомплексе «Лидер» Барсово Сургутского района состоится открытая киберолимпиада для поклонников киберспорта 7-8 декабря.
Участников ждёт киберспортивный симулятор. Соревнования пройдут в дисциплинах Dota 2 и World of Tanks. Те, кому ближе традиционный спорт, сразятся в симулятор футбола FIFA20.
На одной площадке соберутся более 100 участников. Кроме того, в программе киберолимпиады запланирован косплей, то есть перевоплощение персонажей компьютерных игр, и различные конкурсы.
Сообщество «ВКонтакте» «Район спортивных событий» также сообщает, что вход на мероприятие свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU