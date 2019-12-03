2019-12-03T14:00:53+03:00
Общество

Открытая олимпиада Сургутского района соберёт поклонников киберспорта

В пяти различных дисциплинах участники сразятся 7-8 декабря
Руслан Савинов
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Открытая киберолимпиада Сургутского района соберёт поклонников киберспорта . Фото сообщества «ВКонтакте» «Район спортивных событий».Открытая киберолимпиада Сургутского района соберёт поклонников киберспорта . Фото сообщества «ВКонтакте» «Район спортивных событий».
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В спорткомплексе «Лидер» Барсово Сургутского района состоится открытая киберолимпиада для поклонников киберспорта 7-8 декабря.

Участников ждёт киберспортивный симулятор. Соревнования пройдут в дисциплинах Dota 2 и World of Tanks. Те, кому ближе традиционный спорт, сразятся в симулятор футбола FIFA20.

На одной площадке соберутся более 100 участников. Кроме того, в программе киберолимпиады запланирован косплей, то есть перевоплощение персонажей компьютерных игр, и различные конкурсы.

Сообщество «ВКонтакте» «Район спортивных событий» также сообщает, что вход на мероприятие свободный.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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