Нижневартовские службы замуровали живьём более 5 кошек
Как стало известно из прямой трансляции телеканала «Мегаполис», в Нижневартовске замурованы в подвале живьём более 5 кошек.
В комментариях к трансляции с места событий встречаются следующие комментарии жителей города:
- Люди сами виноваты, сначала заводят животных, а потом выкидывают, - пишет Елена Бородина-Зеленцова.
- Бессердечные Вы людишки, - подводит итог Татьяна Симонова.
«Комсомольская правда» напоминает, что в ноябре 2019 года правительство РФ приняло постановление, обязывающее управляющие компании держать открытыми отверстия для естественной вентиляции в подвальных помещениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU