2019-12-03T13:46:16+03:00
Общество

Нижневартовские службы замуровали живьём более 5 кошек

Это сделано несмотря на запрет закрывать подвалы
Руслан Савинов
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Нижневартовские службы замуровали живьём более 5 кошекНижневартовские службы замуровали живьём более 5 кошекФото: pixabay.com
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Как стало известно из прямой трансляции телеканала «Мегаполис», в Нижневартовске замурованы в подвале живьём более 5 кошек.

В комментариях к трансляции с места событий встречаются следующие комментарии жителей города:

- Люди сами виноваты, сначала заводят животных, а потом выкидывают, - пишет Елена Бородина-Зеленцова.

- Бессердечные Вы людишки, - подводит итог Татьяна Симонова.

«Комсомольская правда» напоминает, что в ноябре 2019 года правительство РФ приняло постановление, обязывающее управляющие компании держать открытыми отверстия для естественной вентиляции в подвальных помещениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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