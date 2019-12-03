СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-03T13:26:03+03:00

Мошенники обманули жителя Нягани при совершении покупки в интернете Фото: pixabay.com

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Используя интернет-сайт «ЦПО16.ру», злоумышленники обманули молодого человека из Нягани. На злополучном сайте он пытался приобрести барную стойку.

Как сообщили в УМВД ХМАО, всего за минувшие сутки в регионе произошло четыре случая мошенничества и краж с банковских карт. В общей сложности пострадавшие перевели мошенникам более 120 тысяч рублей. Среди пострадавших больше мужчин среднего возраста.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU