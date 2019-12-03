2019-12-03T13:27:28+03:00
Общество

Под Сургутом ВАЗ столкнулся со снегоуборщиком

Водителя легковушки ослепили фары
Руслан Савинов
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Под Сургутом ВАЗ столкнулся со снегоуборщиком. Фото управления ГИБДД по Сургутскому району.Под Сургутом ВАЗ столкнулся со снегоуборщиком. Фото управления ГИБДД по Сургутскому району.
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Ещё одно ДТП произошло минувшей ночью под Сургутом. Столкнулись ВАЗ и снегоуборщик.

По данным управления ГИБДД по Сургутскому району, на четвертом километре Северного обхода города ВАЗ-2114 в районе двух часов ночи столкнулся с фронтальным погрузчиком, убиравшим снег.

Как отметили в ГИБДД, водитель «Лады» был ослеплён светом фар, но останавливаться не стал. В результате автомобиль столкнулся с погрузчиком .

Водитель ВАЗа получил повреждения разной степени тяжести и был госпитализирован.

Выяснением точных причин ДТП занимаются сотрудники ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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