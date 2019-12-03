Под Сургутом ВАЗ столкнулся со снегоуборщиком
Ещё одно ДТП произошло минувшей ночью под Сургутом. Столкнулись ВАЗ и снегоуборщик.
По данным управления ГИБДД по Сургутскому району, на четвертом километре Северного обхода города ВАЗ-2114 в районе двух часов ночи столкнулся с фронтальным погрузчиком, убиравшим снег.
Как отметили в ГИБДД, водитель «Лады» был ослеплён светом фар, но останавливаться не стал. В результате автомобиль столкнулся с погрузчиком .
Водитель ВАЗа получил повреждения разной степени тяжести и был госпитализирован.
Выяснением точных причин ДТП занимаются сотрудники ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU