СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-03T13:11:06+03:00

В Урае состоялся юбилейный слёт волонтёрских объединений. Фото с сайта администрации Урая.

На нём собрались 375 добровольцев и 12 добровольческих объединений

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В центре молодёжи Урая добровольческие отряды собрались на V юбилейный городской слёт «Волонтёр – это стиль жизни». Глава муниципалитета Тимур Закирзянов поздравил волонтёрское сообщество Урая с первым юбилеем.

По данным администрации Урая, волонтёрская деятельность в городе объединяет 375 добровольцев и 12 добровольческих объединений, которые на протяжении пяти лет работают на благо горожан.

- За 5 лет много славных и добрых дел было сделано в Урае. Апрель этого года ознаменовался для нас долгожданным событием – открытием ресурсного центра «Доброволец Урая», - отметила координатор ресурсного центра Александра Соболева.

В ходе мероприятия также состоялась церемония награждения. самых активных и неравнодушных волонтёров

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ИСТОЧНИК KP.RU