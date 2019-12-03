2019-12-03T13:10:10+03:00
Общество

Музей «Торум Маа» откроет выставку «Родовое древо» ко дню образования Югры

На ней можно увидеть генеалогию 14 угорских родов
Руслан Савинов
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Музей «Торум Маа» откроет выставку «Родовое древо» ко дню образования Югры. Фото департамента культуры ХМАО.Музей «Торум Маа» откроет выставку «Родовое древо» ко дню образования Югры. Фото департамента культуры ХМАО.
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Музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске приглашает познакомиться с выставкой, объединяющей истории 14 угорских родов. Знакомство с выставкой состоится через семейные архивы, фотографии, подлинные предметы, принадлежавшие представителям рода.

Центральной частью экспозиции является генеалогическое древо, схематически объединяющее несколько поколений.

Департамент культуры ХМАО отмечает, что на протяжении 11 лет этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» реализует цикл выставочных проектов «История семьи в истории страны – след прожитой жизни».

Дополнительную информацию об экспозиции можно получить в на официальной странице музея в «ВКонтакте».

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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