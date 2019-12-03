СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-03T12:26:54+03:00

За нехватку места в самолёте до Вены вартовцу присудили компенсацию Фото: pixabay.com

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Суд Нижневартовска удовлетворил требования истца и взыскал с ПАО «Аэрофлот» штраф за задержку отправления и компенсацию морального вреда.

По данным пресс-службы Нижневартовского городского суда, пассажир приобрел авиабилеты из Нижневартовска через Москву до Вены. У стойки регистрации он узнал об отсутствии свободных мест в самолете. Истцу оформили билет на новый рейс с задержкой в три часа. Отпускное настроение клиента было испорчено, истцу и его троим несовершеннолетним детям тем самым причинен моральный вред.

Представитель ПАО «Аэрофлот» в своих возражениях заметил, что требования к нему необоснованны. Как перевозчик он выполнил свои обязательства, билеты были переоформлены, а время отправления и прибытия не относятся к существенным условиям договора перевозки.

Руководствуясь воздушным кодексом РФ, суд взыскал с перевозчика штраф, а также компенсацию за моральный вред, поскольку права истца как потребителя были нарушены.

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ИСТОЧНИК KP.RU