Всероссийская перепись населения в 2020 году охватит самые отдалённые районы Югры
Участники межрегионального совещания обсудили особенности переписи 2020 года. Наибольшее число жителей труднодоступных районов проживают в Якутии и Югре – 123 и 66 тысяч человек соответственно.
- Всероссийская перепись населения – единственный источник информации о национальном составе страны, поэтому во время переписи нельзя потерять ни одного человека, – отметил руководитель Росстата Павел Малков.
Департамент экономического развития ХМАО отмечает, что в труднодоступных и отдалённых районах перепись проведут в особом режиме. Она начнётся 1 апреля и завершится 20 декабря.
Дополнительную информацию о переписи населения в 2020 году можно найти на отдельном информативном сайте, посвященном целиком ей.
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ИСТОЧНИК KP.RU