Сургутянин предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии наркотиков
По статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере» обвиняется 35-летнего житель Сургута.
Как сообщает прокуратура ХМАО, злоумышленник получил в сентябре 2019 года от москвича партию «синтетики», которую расфасовал на мелкие порции для продажи.
По данным следствия, задуманное он не успел осуществить, так как его задержали и изъяли у него более 160 грамм наркотиков.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Статья олбвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU