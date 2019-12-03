СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-03T11:51:53+03:00

Сургутянин предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Фото прокуратуры ХМАО.

Ему грозит 20 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

По статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере» обвиняется 35-летнего житель Сургута.

Как сообщает прокуратура ХМАО, злоумышленник получил в сентябре 2019 года от москвича партию «синтетики», которую расфасовал на мелкие порции для продажи.

По данным следствия, задуманное он не успел осуществить, так как его задержали и изъяли у него более 160 грамм наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Статья олбвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU