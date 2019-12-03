СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-03T11:40:02+03:00

Низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в ХМАО Фото: pixabay.com

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В Югре на прошлой неделе, как и в течение последних семи недель, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболеваемость ниже пороговых уровней.

По данным Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как стабильная. Заболеваемость обусловлена в основном циркуляцией менее опасных вирусов парагриппа и аденовируса. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что продолжается прививочная кампания против гриппа. В целом в Югре привито 758969 человек – 45,2% от населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU