Низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в ХМАО
В Югре на прошлой неделе, как и в течение последних семи недель, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболеваемость ниже пороговых уровней.
По данным Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как стабильная. Заболеваемость обусловлена в основном циркуляцией менее опасных вирусов парагриппа и аденовируса. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что продолжается прививочная кампания против гриппа. В целом в Югре привито 758969 человек – 45,2% от населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU