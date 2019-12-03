Гражданин Узбекистана оштрафован за попытку взятки в Октябрьском районе
Октябрьский районный суд признал виновным 43-летнего гражданина Узбекистана в покушении на мелкое взяточничество.
По данным СУ СК РФ Югры, в июне 2019 года осужденный, находясь в отделе по вопросам миграции Октябрьского району, пытался дать взятку должностному лицу. Взятка предназначалась за несоставление протокола об административном правонарушении за незаконную трудовую деятельность иностранным гражданином в РФ.
Суд назначил виновному штраф.
Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU