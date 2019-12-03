СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-03T11:08:11+03:00

Гражданин Узбекистана оштрафован за попытку взятки в Октябрьском районе. Фото СУ СК РФ по Югре.

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Октябрьский районный суд признал виновным 43-летнего гражданина Узбекистана в покушении на мелкое взяточничество.

По данным СУ СК РФ Югры, в июне 2019 года осужденный, находясь в отделе по вопросам миграции Октябрьского району, пытался дать взятку должностному лицу. Взятка предназначалась за несоставление протокола об административном правонарушении за незаконную трудовую деятельность иностранным гражданином в РФ.

Суд назначил виновному штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU