В Нижневартовске объявлено об открытии нового сезона дорожной кампании

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-03T10:45:41+03:00

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Муниципалитет Нижневартовска приступил к заключению контрактов с подрядчиками, которые будут ремонтировать дороги в городе в 2020 году.

Как пояснила замдиректора департамента ЖКХ Ирина Воликовская, в следующем сезоне обновят 11 участков дорог. Приоритетность ремонта определяли вместе с жителями.

- На 2020 год запланировано финансирование из федерального бюджета – 495 миллионов рублей, 55 миллионов – средства округа и города. Будут отремонтированы улица Индустриальная от монумента «Покорителям Самотлора» до улицы Мира, вторая сторона улицы Ленина, улица Чапаева, Восточный объезд и другие,- отметила Ирина Воликовская.

В следующем году отремонтированные дороги обследуют. Если будут выявлены недочеты, подрядчик проведет «работу над ошибками» в рамках гарантийных обязательств. Также отмечается, что результате торгов сформировалась экономия – около пяти миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU