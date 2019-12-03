Случай мошенничества при благоустройстве футбольного поля выявлен в Пыть-Яхе
Прокуратурой Пыть-Яха в ходе проверки соблюдения проведения госзакупок выявлено, что часть работ по благоустройству футбольного поля на сумму не менее 476 тысяч рублей подрядчиком не выполнялись.
По данным прокуратуры ХМАО, в октябре прошлого года между СОШ № 6 и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на выполнение работ по благоустройству футбольного поля на сумму более 9,7 млн. рублей. Установлено, что из этой суммы подрядчик похитил не менее 476 тысяч рублей.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры города.
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ИСТОЧНИК KP.RU