Случай мошенничества при благоустройстве футбольного поля выявлен в Пыть-Яхе

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-03T10:30:58+03:00

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Прокуратурой Пыть-Яха в ходе проверки соблюдения проведения госзакупок выявлено, что часть работ по благоустройству футбольного поля на сумму не менее 476 тысяч рублей подрядчиком не выполнялись.

По данным прокуратуры ХМАО, в октябре прошлого года между СОШ № 6 и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на выполнение работ по благоустройству футбольного поля на сумму более 9,7 млн. рублей. Установлено, что из этой суммы подрядчик похитил не менее 476 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры города.

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ИСТОЧНИК KP.RU