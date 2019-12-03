2019-12-03T10:30:58+03:00
Происшествия

Случай мошенничества при благоустройстве футбольного поля выявлен в Пыть-Яхе

Ущерб составил 476 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Случай мошенничества при благоустройстве футбольного поля выявлен в Пыть-Яхе. Фото прокуратуры ХМАОСлучай мошенничества при благоустройстве футбольного поля выявлен в Пыть-Яхе. Фото прокуратуры ХМАО
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Прокуратурой Пыть-Яха в ходе проверки соблюдения проведения госзакупок выявлено, что часть работ по благоустройству футбольного поля на сумму не менее 476 тысяч рублей подрядчиком не выполнялись.

По данным прокуратуры ХМАО, в октябре прошлого года между СОШ № 6 и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на выполнение работ по благоустройству футбольного поля на сумму более 9,7 млн. рублей. Установлено, что из этой суммы подрядчик похитил не менее 476 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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