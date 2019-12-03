Сургут достиг численности 400 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-03T10:16:04+03:00

У него есть все шансы стать в ближайшие годы полумиллионником

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На конец ноября 2019 года в Сургуте зарегистрированы 400 тысяч человек. Город неуклонно приближается к статусу полумиллионник. Еще 50 тысяч, по статданным администрации города Сургута, - мигранты.

- Мы были готовы к такому развитию событий. Неоднократно проводили стратегические сессии, на которых рассматривались вопросы развития городской инфраструктуры, прежде всего подключения новых районов к теплу. В целом на сегодня у нас есть видение того, как Сургут должен развиваться в новом статусе», — поделился глава города Вадим Шувалов.

Еще одним плюсом станет дополнительное финансирование из госбюджета, что позволит существенно улучшить инфраструктуру Сургута.

Если титул полумиллионника будет достигнут к 2030 году, то вместе с этим город получит и новые льготы.

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ИСТОЧНИК KP.RU