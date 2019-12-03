СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-03T09:54:50+03:00

В Сургутском районе в своём гараже при пожаре пострадал мужчина Фото: pixabay.com

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Накануне спасатели ПСО и пожарные ПЧ Федоровский Сургутского района ликвидировали пожар в гаражном кооперативе «Автомобилист».

Горел одноэтажный гараж, в котором пострадал мужчина. Он госпитализирован в ожоговое отделение Сургутской клинической больницы. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, ущерб устанавливается.

Центроспас-Югория обращает внимание, что при возникновении пожара в гараже нужно незамедлительно позвонить по телефону 112, по возможности обесточить гараж. Затем известить соседей по гаражам, чтобы они могли спасти свои авто и вынести подальше от огня горючие вещества. Для тушения можно использовать песок, почву, огнетушители и любые подручные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU