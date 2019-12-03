СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-03T09:26:52+03:00

Административное давление на бизнес Югры снизили на 14%. Фото прокуратуры ХМАО

Это стало известно из плана проверок на следующий год

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Прокуратура округа окончила формирование ежегодного составление плана проведения плановых проверок юрлиц и ИП на 2020 год. Ведомством рассмотрено 3 985 предложений от 58 контролирующих органов о проведении плановых проверок. Из поступивших предложений 427 отклонено, что составило 14% от общего числа.

Имело место неправильное указание данных о хозяйствующих субъектах. В некоторых случаях в поступивших предложениях допускалось неверное указание даты начала проверки. Установлены факты нарушения периодических проверок, планирования двух и более проверок в отношении одного лица.

Прокуратура ХМАО добавляет, что ежегодный сводный план проведения плановых проверок будет размещен на официальном сайте ведомства до конца текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU