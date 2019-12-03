2019-12-03T09:26:52+03:00
Общество

Административное давление на бизнес Югры снизили на 14%

Это стало известно из плана проверок на следующий год
Руслан Савинов
Поделиться:
Административное давление на бизнес Югры снизили на 14%. Фото прокуратуры ХМАОАдминистративное давление на бизнес Югры снизили на 14%. Фото прокуратуры ХМАО
Изменить размер текста:

Прокуратура округа окончила формирование ежегодного составление плана проведения плановых проверок юрлиц и ИП на 2020 год. Ведомством рассмотрено 3 985 предложений от 58 контролирующих органов о проведении плановых проверок. Из поступивших предложений 427 отклонено, что составило 14% от общего числа.

Имело место неправильное указание данных о хозяйствующих субъектах. В некоторых случаях в поступивших предложениях допускалось неверное указание даты начала проверки. Установлены факты нарушения периодических проверок, планирования двух и более проверок в отношении одного лица.

Прокуратура ХМАО добавляет, что ежегодный сводный план проведения плановых проверок будет размещен на официальном сайте ведомства до конца текущего года.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Сургутом ВАЗ столкнулся со снегоуборщиком
В Урае состоялся юбилейный слёт волонтёрских объединений
Музей «Торум Маа» откроет выставку «Родовое древо» ко дню образования Югры
За нехватку места в самолёте до Вены вартовцу присудили компенсацию
Всероссийская перепись населения в 2020 году охватит самые отдалённые районы Югры
Сургутянин предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в ХМАО
Гражданин Узбекистана оштрафован за попытку взятки в Октябрьском районе
Следж-хоккейная команда «Мамонтята Югры» преуспела в Сочи
В Нижневартовске объявлено об открытии нового сезона дорожной кампании
Случай мошенничества при благоустройстве футбольного поля выявлен в Пыть-Яхе
Сургут достиг численности 400 тысяч жителей
В Сургутском районе в своём гараже при пожаре пострадал мужчина
Мобильное приложение «Госуслуги Югры» обзавелось новой функцией
Микрофинансовая организация в Нижневартовске оштрафована за давление на должницу
Жители дачных кооперативов Сургута возмущены расписанием новых автобусов
Тройное ДТП случилось на Нефтеюганском шоссе Сургута
В Белоярском районе определят новые подходы к развитию предпринимательства
Более 40 команд посоревнуются за кубок главы Сургута по интеллектуальным играм
Двое жителей Нефтеюганска задержаны за незаконное хранение наркотиков
Погода в Югре 3 декабря: небольшой снег и нахмурившееся небо
Британцы назвали Альфа-Банк лучшим российским банком
В Югре продолжается марафон бизнес-событий